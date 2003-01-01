Петухова Зинаида Ив
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Петухова Светлана Васильевна
Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Петухов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2003