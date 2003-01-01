Петухова Зинаида Ив — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетухова Зинаида Ив

Петухова Зинаида Ив

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Петухова Светлана Васильевна

Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Петухов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Петухов Василий Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Василий Степанович

Смерть
2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close