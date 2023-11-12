Четвериков Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Работа или профессия
До 1917
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
был священником, настоятелем Ильинского храма
Место жительства
С 1918 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно