Четвериков Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Четвериков Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
До 1917
Обоянь, Обоянский муниципальный район, Курская область
был священником, настоятелем Ильинского храма
Место жительства
С 1918 по 1924
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефановская Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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