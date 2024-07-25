Курков (Курсков) Артамон Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курков (Курсков) Артамон Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курков Дмитрий Артамонов

Мать ребёнка: Куркова Меланья Ерофеева

Бракосочетание
18.01.1833 ст.

Жена: Куркова Меланья Ерофеева

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-VJJR?i=1021&cc=4450389&cat=753676 первый брак запись в МК
Рождение ребёнка
29.05.1834 ст.

Сын: Курков Тимофей Артамонов

Мать ребёнка: Куркова Меланья Ерофеева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-VNYD?i=1056&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении

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