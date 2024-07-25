Курков (Курсков) Артамон Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Куркова Меланья Ерофеева
Бракосочетание
18.01.1833 ст.
Жена: Куркова Меланья Ерофеева
Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-VJJR?i=1021&cc=4450389&cat=753676 первый брак запись в МК
Рождение ребёнка
29.05.1834 ст.
Мать ребёнка: Куркова Меланья Ерофеева
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-99Z6-VNYD?i=1056&cc=4450389&cat=753676 запись о рождении