(Калинина) Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиПосле 10.04.1949
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: Калинин Константин Петрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.04.1949
Муж: не указан
Смерть
После 10.04.1949