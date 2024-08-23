(Калинина) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

После 10.04.1949

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: Калинин Константин Петрович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
10.04.1949

Муж: не указан

Смерть
После 10.04.1949

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