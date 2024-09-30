Ниукканен (Эртте) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1855
Рождение ребёнка
21.08.1856
Дочь: Лампинен (Ниукканен) Ева Петровна
Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
12.02.1862
Дочь: Олонен (Ниукканен) Мария Петровна
Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
08.08.1864
Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович
Рождение ребёнка
09.01.1869
Дочь: (Ниукканен) Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович
Смерть
Неизвестно