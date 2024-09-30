Ниукканен (Эртте) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ниукканен (Эртте) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1855

Муж: Ниукканен Петр Абрамович

Рождение ребёнка
21.08.1856

Дочь: Лампинен (Ниукканен) Ева Петровна

Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.02.1862

Дочь: Олонен (Ниукканен) Мария Петровна

Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
08.08.1864

Сын: Ниукканен Захар Петрович

Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1869

Дочь: (Ниукканен) Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Ниукканен Петр Абрамович

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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