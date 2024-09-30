Лампинен (Ниукканен) Ева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лампинен (Ниукканен) Ева Петровна

Место рождения

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

21.08.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1856

Отец: Ниукканен Петр Абрамович

Мать: Ниукканен (Эртте) Анна Андреевна

Ниукази, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
09.06.1874

Муж: Лампинен Адам Андреевич

Рождение ребёнка
07.01.1877

Сын: Лампинен Петр Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1881

Сын: Лампинен Адам Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1883

Сын: Лампинен Иван Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
28.12.1886

Сын: Лампинен Захар Адамович

Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич

Большие Томики, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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