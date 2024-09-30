Лампинен (Ниукканен) Ева Петровна
Место рождения
Дата рождения21.08.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1856
Бракосочетание
09.06.1874
Рождение ребёнка
07.01.1877
Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
06.03.1881
Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1883
Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич
Рождение ребёнка
28.12.1886
Отец ребёнка: Лампинен Адам Андреевич
Смерть
Неизвестно