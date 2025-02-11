(Голиков) Елизавета 1893 — найти родственников по фамилии на Familio

(Голиков) Елизавета

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1893, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Голиков Иван26.08.1867 г.р.
Мать
Голиков СтефанидаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Голиков Иван

Мать: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Неизвестно
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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