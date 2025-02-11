Голиков Иван 26.08.1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Голиков Иван

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 26.08.1867, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

умер Около 1918, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Отец
Голиков ГавриилОколо 1840 г.р.
Супруги
Голиков СтефанидаНеизвестно г.р.
Дети
(Голиков) Матрена07.11.1887 г.р.
Голиков Александр1890 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1867

Отец: Голиков Гавриил

Мать: не указана

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голикова) Дарья

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голиков) Анастасия

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голиков Стефанида

Рождение ребёнка
07.11.1887

Дочь: (Голиков) Матрена

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
1890

Сын: Голиков Александр

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Рождение ребёнка
29.08.1892

Дочь: (Голиков) Александра

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Голиков) Елизавета

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
16.06.1896

Дочь: (Голиков) Агрипина

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
05.08.1900

Сын: Голиков Матвей

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
06.01.1902

Дочь: (Голиков) Татьяна

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
02.08.1904

Сын: Голиков Адриан

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Рождение ребёнка
12.10.1909

Дочь: Есина (Голикова) Зинаида

Мать ребёнка: Голиков Стефанида

Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

Смерть
Около 1918
Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область

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