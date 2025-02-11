Голиков Иван
мужской, родился 26.08.1867, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
умер Около 1918, Маркино, Сосновоборский муниципальный район, Пензенская область
ОтецГоликов ГавриилОколо 1840 г.р.
Супруги
Дети
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Отец: Голиков Гавриил
Мать: не указана
Дочь: (Голикова) Дарья
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Анастасия
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Жена: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Матрена
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Сын: Голиков Александр
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Александра
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Елизавета
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Агрипина
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Сын: Голиков Матвей
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: (Голиков) Татьяна
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Сын: Голиков Адриан
Мать ребёнка: Голиков Стефанида
Дочь: Есина (Голикова) Зинаида
Мать ребёнка: Голиков Стефанида