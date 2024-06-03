Баяндина Марфа Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Баяндин Сидор (Савва) Андреевич
Мать: Матрона Семёновна
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
19.01.1796
Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Смерть
Неизвестно