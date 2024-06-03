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Баяндина Марфа Сидоровна

Место рождения

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Баяндин Сидор (Савва) Андреевич

Мать: Матрона Семёновна

Бажино, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Фонд № 13. Опись 1. Дело 239е - Ревизия 1795
Бракосочетание
19.01.1796

Муж: Боталов Иван Григорьевич

Юсьва, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив», Ф. 16, Оп. 2, Д. 8
Смерть
Неизвестно

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