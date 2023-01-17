Егор Макеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789
Отец: Макей Фролов
Мать: Агафья Тимофеевна
Бракосочетание
20.01.1807
Жена: Соломонида Лаврентьевна
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1824
Дочь: Евдокия Егоровна
Мать ребёнка: Соломонида Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно