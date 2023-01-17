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Егор Макеевич

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Место рождения

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд

Дата рождения

Вычислено 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1759 г.р.

Мать

1772 г.р.

Жена

Вычислено 1785 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789

Отец: Макей Фролов

Мать: Агафья Тимофеевна

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Бракосочетание
20.01.1807

Жена: Соломонида Лаврентьевна

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1824

Дочь: Евдокия Егоровна

Мать ребёнка: Соломонида Лаврентьевна

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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