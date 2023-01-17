Соломонида Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1807
Муж: Егор Макеевич
Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1824
Дочь: Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Егор Макеевич
Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно