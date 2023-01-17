Соломонида Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Лаврентьевна

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Место рождения

Дворянинова, Ржевский уезд, Тверская губерния

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1789 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Дворянинова, Ржевский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
20.01.1807

Муж: Егор Макеевич

Лесниково, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.07.1824

Дочь: Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Егор Макеевич

Распашная, Молототудская волость, Ржевский уезд
Смерть
Неизвестно
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