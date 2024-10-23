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Настин Тимофей Емельянович

Место рождения

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Около 1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.01.1913 ст.

Жена: Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1914 ст.

Сын: Настин Георгий Тимофеевич

Мать ребёнка: Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)

Симкино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Настин Павел Тимофеевич

Мать ребёнка: Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)

Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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