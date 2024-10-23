Настин Тимофей Емельянович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1914 ст.
Сын: Настин Георгий Тимофеевич
Мать ребёнка: Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)
Симкино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924
Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно