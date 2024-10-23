Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)
Место рождения
Дата рождения20.09.1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894 ст.
Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович
Бракосочетание
11.01.1913 ст.
Рождение ребёнка
25.11.1914 ст.
Сын: Настин Георгий Тимофеевич
Отец ребёнка: Настин Тимофей Емельянович
Симкино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Настин Тимофей Емельянович
Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно