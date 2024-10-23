Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настина (Аношкина-Шулова) Фëкла Лаврентьевна (Ларионовна)

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Место рождения

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.09.1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894 ст.

Отец: Аношкин-Шулов Лаврентий (Ларион) Филиппович

Мать: Аношкина-Шулова (Льяскина) Матрона Анисимовна

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
11.01.1913 ст.

Муж: Настин Тимофей Емельянович

Шугурово, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.11.1914 ст.

Сын: Настин Георгий Тимофеевич

Отец ребёнка: Настин Тимофей Емельянович

Симкино, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Настин Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Настин Тимофей Емельянович

Калманка, Барнаульский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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