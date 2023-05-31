Торвиев Никифор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТорвиев Никифор Васильевич

Торвиев Никифор Васильевич

Место рождения

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Торвиев Василий Васильевич

Мать: не указана

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торвиева Лукерья Петровна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Торвиев Григорий Никифорович

Мать ребёнка: Торвиева Лукерья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Торвиев Федор Никифорович

Мать ребёнка: Торвиева Лукерья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Торвиев Андрей Никифорович

Мать ребёнка: Торвиева Лукерья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Торвиев Михаил Никифорович

Мать ребёнка: Торвиева Лукерья Петровна

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.