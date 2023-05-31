Торвиева Лукерья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Торвиев Григорий Никифорович
Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1840
Сын: Торвиев Федор Никифорович
Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Сын: Торвиев Андрей Никифорович
Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Сын: Торвиев Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно