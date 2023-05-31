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Торвиева Лукерья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торвиев Никифор Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Торвиев Григорий Никифорович

Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Сын: Торвиев Федор Никифорович

Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Торвиев Андрей Никифорович

Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1846

Сын: Торвиев Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Торвиев Никифор Васильевич

Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Ювалакша, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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