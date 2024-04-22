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Гультяев Михаил Денисович

Место рождения

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

07.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875 ст.

Отец: Гультяев Денис Никитич

Мать: Гультяева Прасковья Степановна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Дочь: Гультяева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Сын: Гультяев Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.

Дочь: Гультяева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гультяева Агафья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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