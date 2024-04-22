Гультяев Михаил Денисович
Место рождения
Дата рождения07.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Дочь: Гультяева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Сын: Гультяев Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна
Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.
Дочь: Гультяева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Гультяева Агафья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно