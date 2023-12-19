Гультяева Агафья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.
Дочь: Гультяева Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.
Сын: Гультяев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович
Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.
Дочь: Гультяева Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович
Смерть
Неизвестно