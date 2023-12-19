Гультяева Агафья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гультяева Агафья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гультяев Михаил Денисович

Рождение ребёнка
05.10.1899 ст.

Дочь: Гультяева Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.01.1903 ст.

Сын: Гультяев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.08.1905 ст.

Дочь: Гультяева Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Гультяев Михаил Денисович

Гришино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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