Негодяев Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Негодяев Егор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Негодяев Гаврила Ерофеевич

Мать: Агриппина (Аграпена) Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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