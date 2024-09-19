Негодяев Гаврила Ерофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Негодяев Ерофей Лаврентьевич
Мать: Прасковья
Бракосочетание
1852
Рождение ребёнка
1854
Сын: Негодяев Егор
Мать ребёнка: Агриппина (Аграпена) Алексеевна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Негодяева) Наталья
Мать ребёнка: Агриппина (Аграпена) Алексеевна
Смерть
Неизвестно