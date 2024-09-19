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Негодяев Гаврила Ерофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Негодяев Ерофей Лаврентьевич

Мать: Прасковья

Бракосочетание
1852

Жена: Агриппина (Аграпена) Алексеевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Негодяев Егор

Мать ребёнка: Агриппина (Аграпена) Алексеевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Негодяева) Наталья

Мать ребёнка: Агриппина (Аграпена) Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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