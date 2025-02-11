Ерофеева Вторая Жена Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ерофеева Вторая Жена

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ерофеев Иван Иванович1836 г.р.
Ерофеев Григорий Иванович1838 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ерофеев Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ерофеев Григорий Иванович

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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