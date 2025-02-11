Ерофеева Вторая Жена
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ерофеев Иван Иванович1836 г.р.
Ерофеев Григорий Иванович1838 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ерофеев Григорий Иванович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно