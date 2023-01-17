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Маматов Равиль Сабирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942

Отец: Маматов Сабир Хайдарович

Мать: Маматова Кашифа Шакировна

Рождение ребёнка
04.08.1964

Сын: Маматов Рамиль Равилович

Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна

Рождение ребёнка
31.07.1967

Дочь: Шакирова Эльмира Равиловна

Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна

Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1973

Сын: Маматов Рафиль Равилович

Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна

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