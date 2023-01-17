Маматов Равиль Сабирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1942
Рождение ребёнка
04.08.1964
Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна
Рождение ребёнка
31.07.1967
Дочь: Шакирова Эльмира Равиловна
Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна
Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1973
Мать ребёнка: Маматова Фируза Абдулкадировна