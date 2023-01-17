Маматова (Ракипова) Фируза Абдулкадировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938
Отец: Ракипов Абдулла Баутдинович
Мать: Ракипова Алима
Рождение ребёнка
04.08.1964
Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович
Рождение ребёнка
31.07.1967
Дочь: Шакирова Эльмира Равиловна
Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович
Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1973
Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович