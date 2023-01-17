Маматова (Ракипова) Фируза Абдулкадировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маматова (Ракипова) Фируза Абдулкадировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1938

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1938

Отец: Ракипов Абдулла Баутдинович

Мать: Ракипова Алима

Рождение ребёнка
04.08.1964

Сын: Маматов Рамиль Равилович

Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович

Рождение ребёнка
31.07.1967

Дочь: Шакирова Эльмира Равиловна

Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович

Тюндюк, Бардымский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
19.04.1973

Сын: Маматов Рафиль Равилович

Отец ребёнка: Маматов Равиль Сабирович

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