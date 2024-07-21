Дюбко (Грищенко) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения13.10.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Дюбко Любовь Гавриловна
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Дюбко Нина Гавриловна
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Дюбко Татьяна Гавриловна
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Дюбко Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1933
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дюбко Владимир Гаврилович
Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич
Смерть
Неизвестно