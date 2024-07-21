Дюбко (Грищенко) Прасковья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дюбко (Грищенко) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.10.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1899 ст.

Отец: Грищенко Григорий Захарович

Мать: Грищенко Фёкла Логиновна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Дюбко Любовь Гавриловна

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Дюбко Нина Гавриловна

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Дюбко Татьяна Гавриловна

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Дюбко Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1933

Сын: Дюбко Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Дюбко Владимир Гаврилович

Отец ребёнка: Дюбко Гавриил Ермолаевич

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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