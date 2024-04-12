Грищенко Григорий Захарович
Место рождения
Дата рождения16.01.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.
Бракосочетание
17.08.1898 ст.
Жена: Грищенко Фёкла Логиновна
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.
Дочь: Дюбко Прасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна
Рождение ребёнка
04.01.1905 ст.
Дочь: Грищенко Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.
Сын: Грищенко Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.
Дочь: Грищенко Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна
Бракосочетание
19.08.1912 ст.
Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.
Дочь: Грищенко Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Грищенко Ксения Афанасьевна
Смерть
Неизвестно