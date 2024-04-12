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Грищенко Григорий Захарович

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.01.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1877 ст.

Отец: Грищенко Захар Григорьевич

Мать: Грищенко Евдокия Ананьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.08.1898 ст.

Жена: Грищенко Фёкла Логиновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1899 ст.

Дочь: Дюбко Прасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1905 ст.

Дочь: Грищенко Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1906 ст.

Сын: Грищенко Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
07.05.1908 ст.

Дочь: Грищенко Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Грищенко Фёкла Логиновна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
19.08.1912 ст.

Жена: Грищенко Ксения Афанасьевна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.07.1913 ст.

Дочь: Грищенко Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Грищенко Ксения Афанасьевна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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