(Зайцева) Анна Фёдоровна
женский, родилась 01.09.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла 15.12.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
ОтецЗайцев Фёдор Васильевич21.12.1883 г.р.
МатьЗайцева (Пятницына) Пелагея Григорьевна1886 г.р.
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Рождение
01.09.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.12.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область