(Зайцева) Анна Фёдоровна 01.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зайцева) Анна Фёдоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 01.09.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла 15.12.1912, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Отец
Зайцев Фёдор Васильевич21.12.1883 г.р.
Мать
Зайцева (Пятницына) Пелагея Григорьевна1886 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1912

Отец: Зайцев Фёдор Васильевич

Мать: Зайцева (Пятницына) Пелагея Григорьевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
15.12.1912
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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