Суровикина Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Суровикина) Марфа Петровна
Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич
Рождение ребёнка
1782
Сын: Суровикин Терентий Петрович
Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно