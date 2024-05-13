Суровикина Прасковья 1747 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Петр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Суровикина) Марфа Петровна

Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Суровикин Федот Петрович

Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Суровикин Терентий Петрович

Отец ребёнка: Суровикин Петр Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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