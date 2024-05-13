Суровикин Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Суровикин Василий Еремеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суровикина Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Суровикина) Марфа Петровна
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья
Рождение ребёнка
1782
Сын: Суровикин Терентий Петрович
Мать ребёнка: Суровикина Прасковья
Смерть
1824