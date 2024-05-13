Суровикин Петр Васильевич 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикин Петр Васильевич

Место рождения

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Суровикин Василий Еремеевич

Мать: не указана

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суровикина Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Суровикина) Марфа Петровна

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Суровикин Федот Петрович

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Суровикин Терентий Петрович

Мать ребёнка: Суровикина Прасковья

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1824
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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