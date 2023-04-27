Семенюк Ирина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.09.1923
Сын: Семенюк Александр Петрович
Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Петром Семенюк, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Семе... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1925
Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Семенюком Петром Трифоновичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уе... Показать все
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно