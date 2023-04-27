Семенюк Ирина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеменюк Ирина Григорьевна

Семенюк Ирина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1923

Сын: Семенюк Александр Петрович

Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
1 ребенок по числу родившихся 1 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребёнка Петром Семенюк, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уезда Отец: Семе... Показать все
Рождение ребёнка
05.10.1925

Сын: Семенюк Иван Петрович

Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
2 ребенок по числу родившихся 2 ребенок по числу живых Кем сделано заявление о рождении: отцом ребенка Семенюком Петром Трифоновичем, гражданином пос. Каменка, Н-Локтевской волости, Черепановского уе... Показать все
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
1930

Сын: Семенюк Ефим Петрович

Отец ребёнка: Семенюк Пётр Трифонович

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенюк Пётр Трифонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close