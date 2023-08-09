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Семенюк Александр Петрович

Место рождения

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд

Дата рождения

16.09.1923

Дата смерти

28.07.1944

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923

Отец: Семенюк Пётр Трифонович

Мать: Семенюк Арина Григорьевна

Каменка, Ново-Локтевская волость, Барнаульский уезд
Призыв на военную службу
15.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 15.05.1942 по 28.07.1944
Семенюк Александр Петрович Именной список части Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н Место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н ... Показать все
Ранение
22.03.1943
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с. Поляная Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Воинское зв... Показать все
Ранение
25.06.1943
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, ст. Посевая Дата и место призыва: __.__.1942 Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н... Показать все
Военная награда
24.08.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 456 сп 109 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 24.08.1943 ... Показать все
Ранение
08.02.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Воинское зв... Показать все
Военная награда
20.04.1944
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Дата поступления на службу: 15.05.1942 Воинское звание: красноа... Показать все
Смерть
28.07.1944
Семенюк Александр Петрович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: __.__.1942, Черепановский... Показать все