Семенюк Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения16.09.1923
Дата смерти28.07.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1923
Отец: Семенюк Пётр Трифонович
Призыв на военную службу
15.05.1942
Черепаново, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Военная служба
С 15.05.1942 по 28.07.1944
Семенюк Александр Петрович Именной список части Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н Место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н ... Показать все
Ранение
22.03.1943
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, с. Поляная Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Воинское зв... Показать все
Ранение
25.06.1943
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, ст. Посевая Дата и место призыва: __.__.1942 Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н... Показать все
Военная награда
24.08.1943
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Медаль «За оборону Ленинграда» Наградной документ Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 456 сп 109 сд Наименование награды: Медаль «За оборону Ленинграда» Приказ подразделения от: 24.08.1943 ... Показать все
Ранение
08.02.1944
Картотека ранений Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Воинское зв... Показать все
Военная награда
20.04.1944
Медаль «За отвагу» Наградной документ Дата рождения: __.__.1923 Место призыва: Черепановский РВК, Новосибирская обл., Черепановский р-н Дата поступления на службу: 15.05.1942 Воинское звание: красноа... Показать все
Смерть
28.07.1944
Семенюк Александр Петрович Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1923 Место рождения: Новосибирская обл., Черепановский р-н, п. Каменка Дата и место призыва: __.__.1942, Черепановский... Показать все