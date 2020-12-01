Гурина Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гурина Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1950

Дата смерти

?.12.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.02.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2020
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: COVID-19
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