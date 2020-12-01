Гурина Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1950
Дата смерти?.12.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.02.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2020
Озерск, Озерский, Челябинская область
Причина смерти: COVID-19