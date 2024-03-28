Воронцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
29.04.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб (сгорел при пожаре)