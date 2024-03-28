Воронцов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
29.04.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Погиб (сгорел при пожаре)

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