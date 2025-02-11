Лазарева Варвара Степановна Багрова 1878 — найти родственников по фамилии на Familio

Лазарева Варвара Степановна Багрова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1878, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Багров Степан Дмитриевич1847 г.р.
Мать
Багрова Анастасия Александровна1849 г.р.
Супруги
Лазарев Петр Федорович1879 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Багров Степан Дмитриевич

Мать: Багрова Анастасия Александровна

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
23.01.1898

Муж: Лазарев Петр Федорович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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