Лазарева Варвара Степановна Багрова
женский, родилась 1878, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецБагров Степан Дмитриевич1847 г.р.
МатьБагрова Анастасия Александровна1849 г.р.
Супруги
Лазарев Петр Федорович1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.01.1898
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно