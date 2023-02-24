Лазарев Петр Федорович
Место рожденияДеревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Лазарев Федор Семенович
Мать: не указана
Деревня Барышка , Сызранский уезд , Симбирская губерния
Бракосочетание
23.01.1898
Жена: Лазарева Варвара Багрова
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно