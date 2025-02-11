Багрова Анастасия Александровна 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Багрова Анастасия Александровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849

умерла 24.11.1903, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дети
Ткачева Евдокия Степановна Багрова1875 г.р.
Багров Андрей Степанович1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Ткачева Евдокия Степановна Багрова

Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1876

Сын: Багров Андрей Степанович

Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Лазарева Варвара Степановна Багрова

Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич

Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
24.11.1903
Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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