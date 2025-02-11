Багрова Анастасия Александровна
женский, родилась 1849
умерла 24.11.1903, Варваровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Дети
Ткачева Евдокия Степановна Багрова1875 г.р.
Багров Андрей Степанович1876 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Ткачева Евдокия Степановна Багрова
Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Лазарева Варвара Степановна Багрова
Отец ребёнка: Багров Степан Дмитриевич
Смерть
24.11.1903