Сухаленцева (Токмакова) Нина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухаленцева (Токмакова) Нина Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Токмаков Тихон Никитич

Мать: Токмакова Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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