Токмакова Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1922
Сын: Токмаков Василий Тихонович
Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич
Рождение ребёнка
20.11.1925
Сын: Токмаков Михаил Тихонович
Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич
Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район. Д.Дурнево
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Сухаленцева Нина Тихоновна
Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич
Смерть
Неизвестно