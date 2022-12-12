Токмакова Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТокмакова Евдокия Павловна

Токмакова Евдокия Павловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1922

Сын: Токмаков Василий Тихонович

Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич

Рождение ребёнка
20.11.1925

Сын: Токмаков Михаил Тихонович

Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич

Дурнево, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Орловская область, д.Александровка, Колпнянский район. Д.Дурнево
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Сухаленцева Нина Тихоновна

Отец ребёнка: Токмаков Тихон Никитич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close