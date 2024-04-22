Кокова (Гоголева) Мариамна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Гоголев Федор Кузьмич
Восприемник
27.11.1888 ст.
Воспр. Анастасии Отец Василий Евсигниев, мать Анна Федорова
Рождение ребёнка
22.11.1889
Сын: Кокин Николай Александрович
Отец ребёнка: Коков Александр Яковлевич
Восприемник
02.01.1892 ст.
У Марии Матвеевны (Матфей Алексеев и Ольга Максимова)
Восприемник
21.08.1896 ст.
У Натальи Васильевны "Солдатская вдова Мариамна Федорова"
Восприемник
05.01.1897 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У Татьяны Михайловны (Михаила Егорова и Анны Логиновой)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно