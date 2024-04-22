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Коков Александр Яковлевич

Место рождения

Зашильское, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1962

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.02.1889 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У Василия Михайловича (Мих. Егоров, Анна Логинова)
Рождение ребёнка
22.11.1889

Сын: Кокин Николай Александрович

Мать ребёнка: Кокова Мариамна Федоровна

Рождение
1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Зашильское, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокова Мариамна Федоровна

Смерть
Неизвестно
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