Коков Александр Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1962
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
08.02.1889 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У Василия Михайловича (Мих. Егоров, Анна Логинова)
Рождение ребёнка
22.11.1889
Сын: Кокин Николай Александрович
Мать ребёнка: Кокова Мариамна Федоровна
Рождение
1962
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно