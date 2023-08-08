Пауткина Ксения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пауткина Ксения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Пауткин Иван Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Пауткина Дарья Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Пауткина Руфина Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Пауткина Анфиса Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пауткина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Пауткина Анн Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1913

Сын: Пауткин Виталий Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
1915

Сын: Пауткин Леонид Петрович

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пауткина Мария Петровна

Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пауткин Пётр Захарович

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