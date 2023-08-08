Пауткина Ксения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Пауткина Дарья Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Пауткина Руфина Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Пауткина Анфиса Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пауткина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Пауткина Анн Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пауткина Мария Петровна
Отец ребёнка: Пауткин Пётр Захарович
Бракосочетание
Неизвестно