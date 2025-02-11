Григорий Михайлов 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Григорий Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Родионова1820 г.р.
Отец
Михаил Дементьев1820 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Михаил Дементьев

Мать: Мария Родионова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

16

Смерть
Неизвестно

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