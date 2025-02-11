Григорий Михайлов
мужской, родился 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Родионова1820 г.р.
ОтецМихаил Дементьев1820 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Михаил Дементьев
Мать: Мария Родионова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно