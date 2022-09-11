Лочехин Сергей Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1914
Дата смерти13.03.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914
Отец: не указан
Мать: Лочехина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лочехин Виталий Сергеевич
Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лочехина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична
Смерть
13.03.1958
п.Каменка Архангельская область Мезенский район