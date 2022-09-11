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Лочехин Сергей Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1914

Дата смерти

13.03.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1914

Отец: не указан

Мать: Лочехина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лочехина Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Виталий Сергеевич

Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лочехина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Герман Сергеевич

Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Адик Сергеевич

Мать ребёнка: Лочехина Ульяна Ильинична

Смерть
13.03.1958
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
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