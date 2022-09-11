Лочехина (Мартынова) Ульяна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛочехина (Мартынова) Ульяна Ильинична

Лочехина (Мартынова) Ульяна Ильинична

avatar

Место рождения

д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область

Дата рождения

05.07.1918

Дата смерти

02.09.1979

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1918

Отец: Мартынов Илья Васильевич

Мать: не указана

д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лочехина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Герман Сергеевич

Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Адик Сергеевич

Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лочехин Виталий Сергеевич

Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лочехин Сергей Никифорович

Смерть
02.09.1979
п.Каменка Архангельская область Мезенский район
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close