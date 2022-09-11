Лочехина (Мартынова) Ульяна Ильинична
Место рожденияд.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Дата рождения05.07.1918
Дата смерти02.09.1979
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
05.07.1918
Отец: Мартынов Илья Васильевич
Мать: не указана
д.Малая Нисогора Лешуконский район Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лочехина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лочехин Виталий Сергеевич
Отец ребёнка: Лочехин Сергей Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.09.1979
п.Каменка Архангельская область Мезенский район