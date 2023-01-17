Сапрыкина (Суслова) Ирина Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапрыкина (Суслова) Ирина Родионовна

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1886

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.10.1904

Муж: Сапрыкин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Сапрыкин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Сапрыкин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
12.05.1914

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Михайлова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сапрыкин Сергей Алексеев

Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев

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