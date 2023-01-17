Сапрыкина (Суслова) Ирина Родионовна
Место рождения
Дата рождения1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.10.1904
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Сапрыкин Василий Алексеев
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1913
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
12.05.1914
Дочь: Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Михайлова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Сапрыкин Алексей Алексеев