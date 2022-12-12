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Сапрыкин Алексей Алексеев

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Место рождения

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

05.03.1886

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886

Отец: Сапрыкин Алексей Михайлов

Мать: Сапрыкина Анастасия Федорова

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.10.1904

Жена: Сапрыкина Ирина Родионовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1905

Сын: Сапрыкин Василий Алексеев

Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1913

Сын: Сапрыкин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
12.05.1914

Дочь: Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1916

Дочь: Михайлова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Сапрыкин Сергей Алексеев

Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна

Смерть
1950
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