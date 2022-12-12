Сапрыкин Алексей Алексеев
Место рождения
Дата рождения05.03.1886
Дата смерти1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1886
Михайло-Архангельская церковь
Бракосочетание
27.10.1904
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.08.1905
Сын: Сапрыкин Василий Алексеев
Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
11.08.1913
Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
12.05.1914
Дочь: Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
02.06.1916
Дочь: Михайлова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна
Рождение ребёнка
1926
Мать ребёнка: Сапрыкина Ирина Родионовна
Смерть
1950