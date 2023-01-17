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Вычегженин Влас Власович

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Место рождения

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1727 или 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 или 1724

Отец: Вычегженин Влас Дмитриевич

Мать: Орлова Евдокия Васильевна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Вычагжанин Мокей Власович

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Вычегженина Устинья Власовна

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Вычагжанин Иван Власович

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Вычегженин Григорий Власович

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Вычегженина Марья Власовна

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Вычегженина Анна Власовна

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Сын: Вычагжанин Фефилакт Власович

Мать ребёнка: - Матрона Марковна

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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