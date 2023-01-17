Вычегженин Влас Власович
Место рождения
Дата рождения1727 или 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727 или 1724
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Вычагжанин Мокей Власович
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: Вычегженина Устинья Власовна
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Вычегженин Григорий Власович
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Вычегженина Марья Власовна
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Вычегженина Анна Власовна
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Сын: Вычагжанин Фефилакт Власович
Мать ребёнка: - Матрона Марковна
Смерть
Неизвестно