- Матрона Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Матрона Марковна

- Матрона Марковна

avatar

Место рождения

д. Корчинская (Сухнеревская околгородная мендская вотчина)

Дата рождения

Вычислено 1723 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1748 г.р.
Вычислено 1752 г.р.
Вычислено 1753 г.р.
Вычислено 1757 г.р.
Вычислено 1759 г.р.
Вычислено 1763 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723 ст.

Отец: - Марк -

Мать: не указана

д. Корчинская (Сухнеревская околгородная мендская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.

Сын: Вычагжанин Мокей Власович

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.

Дочь: Вычегженина Устинья Власовна

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1753

Сын: Вычагжанин Иван Власович

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.

Сын: Вычегженин Григорий Власович

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.

Дочь: Вычегженина Марья Власовна

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.

Дочь: Вычегженина Анна Власовна

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.

Сын: Вычагжанин Фефилакт Власович

Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович

Кленовая, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close