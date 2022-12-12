- Матрона Марковна
Место рожденияд. Корчинская (Сухнеревская околгородная мендская вотчина)
Дата рожденияВычислено 1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1723 ст.
Отец: - Марк -
Мать: не указана
д. Корчинская (Сухнеревская околгородная мендская вотчина)
Рождение ребёнка
Вычислено 1748 ст.
Сын: Вычагжанин Мокей Власович
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1752 ст.
Дочь: Вычегженина Устинья Власовна
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1753
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Вычегженин Григорий Власович
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759 ст.
Дочь: Вычегженина Марья Власовна
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1763 ст.
Дочь: Вычегженина Анна Власовна
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Рождение ребёнка
Вычислено 1768 ст.
Сын: Вычагжанин Фефилакт Власович
Отец ребёнка: Вычегженин Влас Власович
Смерть
Неизвестно