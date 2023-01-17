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Лодыгин Василий Михайлович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Лодыгин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1919

Жена: Лодыгина Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лодыгин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лодыгин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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