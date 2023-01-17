Лодыгин Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Лодыгин Михаил Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна
Бракосочетание
До 1919
Жена: Лодыгина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лодыгин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лодыгин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лодыгина Анна Васильевна
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно