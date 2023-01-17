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Лодыгина Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Лодыгин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1919

Муж: Лодыгин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Лодыгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Лодыгин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Между 1940 и 1942
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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