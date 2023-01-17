Лодыгина Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович
Бракосочетание
До 1919
Рождение ребёнка
1922
Сын: Лодыгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1927
Сын: Лодыгин Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Лодыгин Василий Михайлович
Место жительства
Между 1940 и 1942
Смерть
Неизвестно