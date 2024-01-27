Миндрина (Колодина) Евдокия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрина (Колодина) Евдокия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Колодин Кондратий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Mendrin Миндрин Павел Иванович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1916

Сын: Mendrin Миндрин Яков Иванович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Mendrin Миндрин Василий Иванович

Отец ребёнка: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Смерть
Неизвестно
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