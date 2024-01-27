Mendrin Миндрин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMendrin Миндрин Иван Иванович

Mendrin Миндрин Иван Иванович

Место рождения

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия

Дата рождения

Около 1884

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1884

Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow

Мать: ?

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
21.09.1912

Сын: Mendrin Миндрин Павел Иванович

Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна

Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1916

Сын: Mendrin Миндрин Яков Иванович

Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Mendrin Миндрин Иван Иванович

Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
1926

Сын: Mendrin Миндрин Василий Иванович

Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна

Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Смерть
1954
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close