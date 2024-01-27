Mendrin Миндрин Иван Иванович
Место рожденияАзербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Дата рожденияОколо 1884
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1884
Отец: Mendrin Миндрин Иван Яковлевич Jakow
Мать: ?
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
21.09.1912
Сын: Mendrin Миндрин Павел Иванович
Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна
Азербайджанская ССР, Кедабекский р-н, с. Ново-Саратовка Россия
Рождение ребёнка
1916
Сын: Mendrin Миндрин Яков Иванович
Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна
Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
Около 1918
Сын: Mendrin Миндрин Иван Иванович
Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна
Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Рождение ребёнка
1926
Сын: Mendrin Миндрин Василий Иванович
Мать ребёнка: Миндрина Евдокия Кондратьевна
Россия, Ставропольский край, Минералводский район, с. Орбельяновка
Смерть
1954